Accordo Apple-ChatGpt, l'Ue valuta implicazioni su utenti

La commissione Ue attende di capire cosa c'è dietro l'integrazione tra i telefonini Apple e ChatGpt, annunciata lunedì da Tim Cook, prima di prendere eventuali contromisure. "Non abbiamo commenti da fare per il momento sulle implicazioni per la Dma", la legge Ue sui mercati digitali, rispetto all'accordo tra Apple e OpenAI per portare ChatGpt sui sistemi operativi della Mela. "Una volta che il servizio sarà effettivamente integrato, allora saremo in grado di fare la nostra valutazione, ma la Dma come regolamento e i suoi processi ovviamente sono abbastanza flessibili e possono essere aggiornati se necessario". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Lea Zuber, interpellata nel corso del briefing quotidiano con la stampa, sulle implicazioni dell'intesa.