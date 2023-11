Usa, accoltellato in carcere l'agente che uccise George Floyd

Secondo il tribunale, Chauvin è stato colui che ha premuto il ginocchio contro il collo e la schiena del 46enne mentre questi era ammanettato e sdraiato a pancia in giù per più di nove minuti, provocandone la morte.

Derek Chauvin era finito in isolamento in carcere

Chauvin era stato trasferito in Arizona nell'agosto 2020. In Minnesota era stato tenuto in isolamento per motivi di sicurezza, dopo il suo coinvolgimento in quello che, nel 2020, era stato un caso che aveva scatenato l'indignazione di milioni di americani e manifestazioni di proteste, in nome del movimento per i diritti dei neri Black Lives Matter. La Federal Correctional Institution di Tucson, in cui è stato incarcerato Chauvin, è una prigione di media sicurezza. L'ex agente 47enne è stato trasferito da una prigione statale di massima sicurezza del Minnesota nell'agosto 2022 per scontare, contemporaneamente, una condanna federale a 21 anni per aver violato i diritti civili di Floyd e una condanna statale a 22 anni e mezzo per omicidio di secondo grado.