A Valencia perde moglie e figlia nell'alluvione: "L'acqua e il fango me le hanno portate via davanti agli occhi, non ho potuto fare nulla"

Antonio ha cercato di scendere dall'auto e di mettere in salvo se stesso e la sua famiglia. Ma è stato trascinato via dall'acqua dal fango e non ha potuto fare nulla per aiutare la moglie e la bambina. E' stato costretto ad assistere alla tragedia peggiore: la sua famiglia travolta e uccisa dall'impeto dell'acqua. Per lui era impossibile intervenire.