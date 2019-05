A New York chiamate gratis dal carcere: è la prima grande città degli Usa a permetterlo

"Con le telefonate gratuite stiamo garantendo che i detenuti abbiano l'opportunità di rimanere in contatto con i loro avvocati, le loro famiglie e le reti di supporto che sono cruciali per rientrare nella propria comunità", ha aggiunto ilo primo cittadino.



Sino ad ora le telefonate costavano 50 centesimi per il primo minuto e 5 centesimi per ogni minuto successivo. Ora, invece, il Department of Correction coprirà il costo delle oltre 25mila telefonate effettuate dalle prigioni di New York ed i carcerati potranno effettuare chiamate ogni tre ore per un totale di 21 minuti ovunque negli Stati Uniti. Verranno inoltre installate linee telefoniche aggiuntive per gestire l'aumento del volume delle chiamate.



Il sindacato degli agenti penitenziari, tuttavia, in passato aveva espresso preoccupazione per la nuova politica, spiegando che le telefonate gratuite potrebbero aiutare le gang che operano all'interno delle carceri.