A Dubai è in arrivo la polizia volante: le prime moto operative dal 2020

Eliche al posto delle ruote, motore elettrico e capacità di atterrare e decollare verticalmente in modo da evitare il traffico cittadino. Sembra fantascienza, invece è tutto vero. A Dubai è in arrivo la polizia volante che guiderà droni al posto delle motociclette. I nuovi veicoli si chiameranno "Hoverbike" e saranno operativi dal 2020.

Il costo di una moto volante si aggira intorno ai 150mila dollari. A produrre le nuove motociclette è un'azienda di San Francisco, in California, che sfrutta la tecnologia dei droni per realizzare le "Hoverbike". Non è la prima volta che la polizia di Dubai si lancia in sperimentazioni del genere: nel 2017 era stato presentato il primo robot poliziotto. Chissà quale sarà la prossima sfida...