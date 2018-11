10:53 - Si tratta ancora per la liberazione delle 13 suore del convento di Santa Tecla a Maalula, tenute in ostaggio da ribelli siriani da oltre tre mesi in una località sconosciuta. La tv Al Arabiya aveva riferito la notizia del loro rilascio, poi smentita dai miliziani secondo i quali "i negoziati sono in corso: potrebbero uscire oggi o tra qualche giorno".