Londra:terrorismo,2 donne arrestate

18:24 - Due donne, di 26 e 27 anni, sono state arrestate a Londra con l'accusa di preparazione e istigazione ad atti terroristici. La 26enne era all'aeroporto di Heathrow, dove stava per salire su un volo per Istanbul. Con lei aveva molto denaro, che è stato confiscato dalla polizia. La 27enne è stata invece catturata nel nord-ovest della città. Scotland Yard fa sapere che gli arresti non sono legati a una minaccia imminente, ma a un'operazione di intelligence.