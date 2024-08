Cinque persone sono state ferite, una delle quali in modo grave, in una sparatoria durante un festival a Tulsa, in Oklahoma, per il nuovo anno asiatico Hmong. Un uomo ha improvvisamente sparato con una pistola, per motivi ancora da chiarire. Due sospetti, grazie ad un elicottero della polizia, sono stati arrestati mentre cercavano di allontanarsi su un'auto. Due dei feriti sono stati colpiti al torace e gli altri agli arti.