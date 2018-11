Tgcom24 >

India, 115 morti a una festa religiosa 13 ottobre 2013 India, 115 morti a una festa religiosa Ressa su un ponte in Madhya Pradesh: strage di pellegrini indù. Cento i feriti

17:15 - Almeno 115 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite in una ressa in Madhya Pradesh, nell'India centrale, dove si celebrava una festività religiosa indù. Il bilancio rischia di aumentare: ci sono ancora molti dispersi. Tra le vittime anche bambini e donne. La tragedia è avvenuta su un ponte che attraversa un fiume nel distretto di Datia. Circa 50mila pellegrini erano diretti a un tempio locale per la festa di Dusshera.

Sul ponte, vicino al tempio di Ratangarh, c'erano circa 25.000 persone. Per cause ancora da approfondire si è registrato un improvviso movimento di folla che ha fatto cedere la struttura. Intanto il capo del governo locale, Shivraj Singh Chauhan, ha ordinato un'inchiesta per verificare le cause della tragedia e accertare eventuali responsabilità preannunciando un risarcimento per le famiglie delle vittime.