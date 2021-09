11 Settembre, Di Maio: "La lotta al terrorismo non è finita"

Ansa

"L'11 Settembre ha cambiato ogni giorno degli ultimi venti anni in maniera radicale nelle nostre società, nelle nostre civiltà e nel nostro modo di gestire gli affari esteri come governi alleati. La lotta al terrorismo non è finita". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Questa è un'occasione - ha sottolineato - per rinnovare l'impegno della nostra alleanza con gli Stati Uniti, nella Nato, dell'Alleanza euroatlantica".