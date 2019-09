"Voglio stare con la mia famiglia", si dimette ministra degli Esteri svedese

"È tempo per me di trascorrere più tempo con mio marito, i miei figli e i miei nipoti", con un tweet laconico, Margot Wallstrom, ministra degli Esteri svedese, annuncia le sue dimissioni. Esponente del Partito socialdemocratico dei Lavoratori, dopo 40 anni in politica (eletta nel 1979 per la prima volta) ha detto basta: "Ho informato il Primo Ministro, voglio lasciare il governo".