La tutela delle aree boschive al centro della nuova iniziativa di Mediaset

Al via la campagna digitale in occasione della Giornata mondiale della Terra

Mediaset lancia la nuova campagna digital per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, sottolineando l'importanza della tutela delle aree boschive per il benessere del nostro Pianeta. La campagna mira a incrementare la consapevolezza sulla necessità di un comportamento rispettoso e responsabile verso le foreste.

Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra, un momento chiave per riflettere e agire. In Italia, i dati mostrano una realtà preoccupante: negli ultimi vent'anni, il 50% del territorio nazionale colpito dagli incendi è costituito da foreste. Queste aree svolgono un ruolo essenziale nel contrastare il consumo di suolo, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, ma sono gravemente minacciate.

In risposta a questa urgenza, la campagna punta a sensibilizzare il pubblico sulla protezione delle foreste e a far riflettere sulle azioni che ognuno di noi può intraprendere per preservare il nostro Pianeta.

Per sottolineare il sostegno all’iniziativa, la torre Mediaset si tingerà di verde.

Per maggior informazioni visitare il sito di Mediaset ha a cuore il futuro.