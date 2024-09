Al via la nuova campagna “Ascolta il tuo cuore. Trova il tuo equilibrio"

In occasione della Giornata mondiale del cuore, che viene celebrata il 29 settembre, nella settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2024 Mediaset ricorda a tutti noi l’importanza di prendersi cura della salute del proprio cuore. Con il claim “Ascolta Il tuo cuore. Trova il tuo equilibrio!" prende il via una campagna multipiattaforma per portare l’attenzione su un’emergenza sanitaria importante, ma non altrettanto evidente.