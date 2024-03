Al via la campagna digitale di Mediaset ha a cuore il futuro sui disturbi alimentari

Sono circa 3 milioni gli italiani che soffrono di disturbi legati all’alimentazione: un dato troppo rilevante per passare inosservato.

In occasione della Giornata nazionale contro i disturbi alimentari, che si celebra il 15 marzo, Mediaset si impegna con la sua forza mediatica e comunicativa per farsi portavoce di questo tema che sta divenendo sempre più rilevante per la nostra società.

Mediaset non solo si rivolge a chi ne soffre direttamente, ricordando loro che non sono soli, ma anche a coloro che non ne soffrono, invitando a riflettere sul potere delle parole e al ruolo importante che parenti, amici, partner hanno per offrire sostegno e aiuto tempestivo.

Mediaset ha a cuore il futuro e con questa campagna, online fino al 15 marzo, fornisce materiali utili presenti sul sito www.mediasethaacuoreilfuturo.it.