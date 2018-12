Shadow of the Tomb Raider disponibile in prova gratuita

A quasi tre mesi dal debutto di Shadow of the Tomb Raider sul mercato, Square Enix ha lanciato una versione di prova gratuita per consentire a tutti i fan di Lara Croft di provare con mano il nuovo episodio.



La demo, già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ci porterà fino a Cozumel, in Messico, durante i festeggiamenti per il Giorno dei Morti. Qui, Lara e il fidato alleato Jonah si metteranno alla ricerca di una tomba nascosta con l'obiettivo di scovarla prima della Trinità, principale antagonista dell'archeologa in questa trilogia.



Acquistando la versione completa di Shadow of the Tomb Raider, potrete mantenere tutti i progressi e gli oggetti sbloccati fino a quel momento nell'edizione dimostrativa. Di seguito il nuovo trailer ufficiale pubblicato da Square Enix.