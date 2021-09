Ritorniamo nei violenti stadi di Speedball

Per farlo dobbiamo tornare indietro al 1988, quando una promettente software house nota come The Bitmap Brothers pubblicò il suo Speedball. Un gioco tanto semplice quanto efficace: immaginate una variante futuristica della pallamano dove tutto è permesso, giocata in futuro molto più cruento del nostro presente (ma forse neppure troppo?). Regole basilari - bisogna fare goal nella porta avversaria - impreziosite da arene con ostacoli ed effetti speciali, nonché dalla presenza di qualche potenziamento che fornisce effetti temporanei come una scarica elettrica applicata al pallone. Un gioco veloce e divertente che ha anche spazio per le caratteristiche dei diversi giocatori - tra i quali scegliere il capitano della propria squadra - e, ovviamente, per una modalità uno-contro-uno. Il suo debutto su Amiga viene accolto da recensioni piuttosto positive e contribuisce - dopo il già promettente Xenon - a lanciare i The Bitmap Brothers nell’olimpo dei team di sviluppo europei. Senza contare l’ottima colonna sonora ad opera di David Whittaker che fornisce all’azione il giusto “pompaggio”.

Speedball viene successivamente pubblicato per altri personal computer, tra cui il Commodore 64 in una dignitosa “riduzione”, e persino su su un paio di console come NES e Master System. Un successo discreto, che però ha soprattutto il merito di spianare la strada a quello che sarebbe diventato il capolavoro di The Bitmap Brothers, ovvero Speedball 2: Brutal Deluxe.

Pubblicato nel 1990 su Amiga e Atari ST, il gioco prende quanto di buono messo in piedi dal primo capitolo e lo migliora sotto ogni aspetto. La grafica viene impreziosita da quella solidità che è ormai un marchio distintivo della software house, mentre il gameplay è più veloce e fluido. Anche il sistema di controllo, seppure sempre basato su un singolo pulsante, risulta più elaborato, con una migliore gestione dei passaggi aerei. A tutto questo si aggiunge una completa gestione della squadra, con possibilità di potenziare i giocatori così da diventare sempre più competitivi e scalare le classifiche. Un capolavoro, insomma, che risulta un grande successo di pubblico e critica, venendo ancora oggi considerato come uno dei migliori videogame sportivi di sempre nonché uno dei migliori titoli mai pubblicati per sistemi Amiga. Non tardano le conversioni, sia verso sistemi più deboli come Commodore 64 (ormai al canto del cigno) che verso altre piattaforme a 16 bit come PC e Mega Drive. Non per niente è proprio Speedball 2: Brutal Deluxe a essere incluso nella TheA500 Mini citata ad inizio dell’articolo, una scelta eccellente considerando che il gioco è ancora divertentissimo a così tanti anni dal lancio.

Speedball 2: Brutal Deluxe è anche l’apice della serie in termini di popolarità: negli anni successivi - e con la morte dei sistemi a 16 bit - la fama di The Bitmap Brothers va a sfumare e i successivi capitoli della serie, come Speedball 2100 o Speedball: Evolution, seppur ben fatti, non riscuotono grandi successi. L’ultimo sviluppo di questa saga sportiva futuristica è rappresentato dal buon Speedball 2 HD, disponibile su Steam e comprensivo di interessanti novità rispetto alla primissima versione su Amiga, tra cui grafica in alta definizione, modalità torneo per otto partecipanti e diverse arene in cui giocare.

