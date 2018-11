13 novembre 2018 10:04 Piattaforme, fughe in auto e minigolf sul cellulare! Fate spazio sulla memoria: vi consigliamo dei titoli immediati e a prova di riflessi

Bentornati a "Giochi per il vostro smarphone", la rubrica di Mastergame dedicata ai titoli mobile. Partiamo con le piattaforme di Blackmoor 2, fantasy ma con un’identità originale e dei livelli più che gustosi: già al terzo, dovrete saltare dal tetto di un vagone all’altro su un treno a vapore! Poi passiamo a un gioco totalmente immediato, dove le partite durano in media mezzo minuto (se siete lesti con gli schermi touch): PAKO Forever, dove l’importante è fuggire dalla quintalata di polizia che vi sta inseguendo – chissà che avete combinato! Infine, le 26 buche di Alphaputt, il minigolf dai percorsi più assurdi che abbiamo visto sugli store digitali: consigliatissimo, specie se giocherete con amici e parenti.

Blackmoor 2 - Ci sono due tipi di platform sui dispositivi mobile. Quelli dove i controlli sono lenti, imprecisi e erratici, e quelli dove funziona tutto a meraviglia: Blackmoor 2 appartiene robustamente alla seconda categoria. Attraversare i suoi livelli è una gioia, perché controllare l’eroe fantasy di questo videogame con i virtual pad funziona alla grande. La missione è poco originale: c’è una lunga fila di livelli da superare uno dopo l’altro, e sono pieni zeppi di nemici. C’è il barbaro base, c’è il simil ninja che si arrampica sulle pareti e sul soffitto, c’è l’arciere scheletrico: la quantità e la varietà dei nemici sono eccezionali, in Blackmoor 2. Anche le ambientazioni, considerando che si tratta di un platform fantasy: i developer sono andati volutamente controcorrente, e già alla terza mappa vi ritroverete su un treno a vapore in corsa – ben poco cappa e spada, ma divertentissimo. Oltre ai nemici e alle piattaforme troverete il solito arsenale di trappole, come le lame rotanti, gli ascensori e via dicendo. L’asso nella manica del gioco è che oltre la campagna single player, potrete affrontare i “dungeon”, i livelli creati da altri utenti: al momento sono centinaia, sebbene il gioco non sia uscito da molto tempo. Certo, alcuni livelli sono realizzati malino o in modo molto lineare, ma ce ne sono anche di assai sfiziosi. Il gioco si scarica gratuitamente e poi vi offre la possibilità di acquistare monete e power-up per rendere più veloce la vostra avventura. Avremmo preferito spendere un prezzo “fisso” all’inizio (vale sicuramente 5 euro, per dire), ma anche con il modello “freemium” siamo piuttosto certi che rimarrà sul nostro cellulare per un bel pezzo.



Disponibile da subito su iOS, la versione Android è prevista per dicembre. Provato su iPhone 7 Plus.

PAKO Forever - Scappare, fuggire, darsela a gambe: questo il vostro unico obiettivo in PAKO Forever (su Android italianizzato in PAKO Per sempre). Due tocchi sullo schermo bastano per farlo partire, e poi dovrete solo correre e fuggire dalla valanga di poliziotti che vi inseguono. Sembra un po’ di essere nelle fasi più concitate degli inseguimenti dei primi GTA, quelli con la visuale dall’alto: la polizia è più veloce di voi nei rettilinei, ma se sgommate e derapate metterete immediatamente i poliziotti in difficoltà. Quindi dovrete lanciarvi in slalom tra gli alberi e le auto parcheggiate, sterzate furibonde e cambi di rotta fulminei per disorientare gli inseguitori. Ogni tanto arriva un pacco regalo (letteralmente!) che vi raggiunge e vi dona un bonus: potrete diventare dei giganti della strada, oppure ritrovarvi con una palla catenata agganciata alla marmitta per seminare un po’ di distruzione, oppure ridurre le auto avversarie a piccole macchinine lillipuziane molto meno preoccupanti. La sfida è durare il più possibile (prima o poi vi prendono!) e sbloccare le altre auto, ognuna con caratteristiche diverse. Non vincerà l’Oscar per la trama o la grafica 2019, ma è un giochino carino con cui passare qualche manciata di minuti quando dovete ingannare il tempo. Si scarica gratuitamente, poi potete rimuovere le pubblicità (2 euro e rotti) o comprare il “pack” con le auto (altri due euro e qualcosa).



Disponibile su iOS e Android, provato su Neffos 7.