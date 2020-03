Nioh 2, i consigli per iniziare l'avventura brutale nel Giappone dei demoni

Quello di Nioh 2 , il secondo soulslike prodotto da Team Ninja , è un mondo di gioco brutale e spietato, che non fa sconti a nessuno: specialmente se non avete giocato al primo capitolo, potreste ritrovarvi persi tra decine di abilità da sbloccare, tecniche da apprendere ed equipaggiamenti da scegliere. Ed è per questo che bisogna comprendere gli elementi principali su cui concentrarsi prima di passare al resto.

Come scegliere quali armi utilizzare

All’inizio del gioco si viene chiamati a scegliere un’arma primaria e una secondaria. I nemici cominceranno ben presto a lasciar cadere tante nuove armi, dunque avrete modo di provare tutto l’arsenale offerto da Nioh 2. Per questa prima selezione, limitatevi a provare le tre posizioni di guardia e orientatevi verso le armi che vi sembrano più divertenti.

Una volta cominciato il gioco vero e proprio, mettete alla prova le mosse basilari di ogni famiglia di armi contro varie tipologie di nemici (di certo non mancheranno occasioni) per capire quale si avvicina al vostro stile di gioco. Le caratteristiche, almeno inizialmente, non fanno una grande differenza, permettendovi di cambiare continuamente equipaggiamento senza sacrificare il potere d’attacco.

Come spendere i primi punti in caratteristiche e abilità

È possibile riallocare in ogni momento i punti spesi in caratteristiche o nei vari rami di abilità dedicati alle armi e ai Jutsu, al prezzo di un po’ di monete d’oro. Quindi non sentitevi sul punto di prendere decisioni irrevocabili, quando scegliete come distribuire i vostri primi punti.

Sperimentando l'uso di diverse armi, è inutile investire tutto in una singola caratteristica. Considerando che la barra della vita crescerà nel tempo con l’aumento di livello ma lo stesso non si può dire del Ki, spendere punti in Cuore (per aumentare la capacità massima) e Coraggio (per velocizzare la rigenerazione) non è di certo sbagliato.

In aggiunta, potete considerare i requisiti per l’utilizzo delle armature: in Nioh 2 potete indossare ogni protezione, fin da subito, ma per godere di tutte le abilità dovrete avere un certo livello minimo in determinate caratteristiche (in particolare Costituzione, Forza, Abilità ed Energia).

Per quanto riguarda i punti ottenuti nei diversi rami di abilità dedicati alle armi, potete muovere i primi passi investendo sulle tecniche utilizzabili nelle posizioni di guardia che vi sembra di sfruttare maggiormente. In generale, il ramo in alto è dedicato alla guardia Alta, quello di sinistra alla Media, quello in basso alla Bassa. Per i punti Samurai invece potete agguantare fin da subito abilità utili come Acqua viva della terra o Flusso II (e, più in generale, quelle che vi permettono di recuperare Ki a determinate condizioni), mentre per quanto riguarda la sezione Metamorfo consiglio di sbloccare subito Divora Regno Yokai e almeno un grado di Yokai Celato.

La scelta dello spirito guida

Tra le cose che sarete chiamati a selezionare a inizio del gioco c’è il vostro primo spirito guida. Tenete presente che, come le altre scelte, anche questa non è molto vincolante: ben presto comincerete ad accumularne altri, di tipologie differenti e con nuove caratteristiche.

Per compiere questa prima scelta, basatevi sulla forma Yokai più adatta alle vostre esigenze: il Bruto è in grado di colpire duramente e il suo contrattacco esplosivo è il più semplice da utilizzare (perché può bloccare gli Attacchi Esplosivi, quelli con l'aura rossa, del nemico sul nascere); il Feroce è adatto a chi piace muoversi con agilità sul campo di battaglia, perché il suo contrattacco esplosivo è un rapido scatto (che può bloccare gli Attacchi Esplosivi); lo Spettro, infine, può attaccare dalla distanza ma il suo contrattacco esplosivo è il più difficile da utilizzare (deve essere eseguito quando un Attacco Esplosivo del nemico sta per andare a segno).

Utilizzare le abilità Yokai

Sconfiggendo gli Yokai c’è la possibilità che lascino cadere un Nucleo d’Anima. Ognuno di questi porta il nome della creatura da cui deriva e un livello. Il valore numerico in questione influenza i valori di attacco e difesa che, sommati tra loro una volta armonizzati a uno Spirito Guida, conferiscono un bonus proporzionale alle due caratteristiche in questione del vostro personaggio.

Ogni Nucleo d’Anima dà accesso a delle tecniche utilizzabili in battaglia. Ognuna di esse occupa una certa porzione della capacità complessiva del vostro Spirito Guida. Utilizzandole consumerete una parte della vostra barra dell’Anima (quella viola, sotto il vostro Ki): state attenti a non abusarne quindi, perché lo stesso indicatore viene utilizzato anche per i Contrattacchi Esplosivi!

Tenete presente che raccogliere un Nucleo d’Anima ripristinerà completamente la vostra barra Anima (quindi, se durante uno scontro ne vedete apparire uno, date pure libero sfogo a tutti i poteri Yokai di cui disponete).

Gestire degli oggetti raccolti

Noterete ben presto che i nemici sconfitti sono molto generosi per quanto riguarda le ricompense. Se non vi ricorderete di controllare saltuariamente il vostro inventario, vi troverete nella spiacevole situazione di non riuscire più a raccogliere nulla da terra (e, in ogni caso, quando si supera una certa soglia è davvero noioso navigare in cerca di un particolare equipaggiamento).

All’inizio del gioco, in assenza di una direzione precisa in termini di statistiche, armi e armature, vi conviene tenere con voi uno o due esemplari per ogni famiglia di arma o armatura (i migliori che avete a disposizione) e lasciare nel deposito tutto il resto. Potete accedere al vostro deposito dalla Capanna, nella mappa di gioco. Se proprio vi mancassero poche unità di Amrita per salire di livello, potete utilizzare la funzione Offerta del santuario per sacrificare qualche pezzo di equipaggiamento superfluo.

