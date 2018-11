16 novembre 2018 12:40 Mondo FUT: Super Szczesny domina la Ultimate Team! Il portierone della Juve si conferma il migliore della Serie A nella Squadra della Settimana

Nuovo appuntamento con la Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, la modalità certamente più popolare del pacchetto proposto da Electronic Arts nel suo FIFA 19.



Il rigore parato al povero Higuain (88) in Milan-Juve è valso a Szczesny (87) una favolosa carta nera: meglio lui o Handanovič (88) per una squadra tutta Serie A? Per scoprirlo non resta che vivisezionare la Squadra della Settimana numero 9 (modulo 3-4-2-1): bastano 1.300.000 crediti per completarla nelle versioni PS4/Xbox One e 1.500.000 crediti in quella PC. Il capitano della squadra è una leggenda spagnola che spopola da un po' di tempo in Premier League: un certo David Silva (90)...

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAIl portiere della Juve Szczesny (87) è un muro umano e dimostra un tempismo eccellente nelle uscite sui cross: è meglio di Handanovič sia in versione base (88) sia in quella blu Champions (89). Per 60.000 crediti si acquista il miglior portiere della Serie A disponibile in FUT.



Il terzetto difensivo presenta alcune soluzioni interessanti: Robertson (84), Rami (84) e Hector (82) sono tre buonissimi giocatori con caratteristiche e valutazioni differenti. Lo scozzese di Klopp si dimostra un esterno prezioso anche se ha una valutazione eccessiva: 100.000 crediti sono troppi. L'ex-milanista Rami balzato alle cronache per la "love story" con Pamela Anderson e per il Mondiale vinto con i galletti francesi sta giocando alla grande nel Marsiglia allenato da Rudi Garcia. Con 23.000 crediti si acquista un centrale dotatissimo fisicamente e abile nella marcatura a uomo. Anche l'esterno del Colonia Hector è un giocatore interessante, soprattutto per l'estrema versatilità: può giocare indifferentemente a sinistra e destra ed essere utilizzato come centrocampista davanti alla difesa. Costa relativamente poco, circa 13.000 crediti.



La mediana offre qualità a profusione grazie a fenomeni come Marco Reus (87) e David Silva (90). Il fuoriclasse del Borussia Dortmund viaggia su valutazioni stellari: circa 470.000 crediti per un talento cristallino capace di segnare, dribblare e passare come pochi altri. L'unico dubbio riguarda la sua innata fragilità fisica: si infortuna un po' troppo spesso... Silva è un maestro del dribbling e un fantastico playmaker: come tutti i gioielli del City costa parecchio, oltre i 110.000 crediti. A completare il centrocampo a trazione anteriore ci sono il ghanese Thomas (84) e il "nostro" El Shaarawy (84). Il granitico Thomas ha stregato con i suoi proverbiali recuperi il Cholo Simeone che l'ha piazzato nel cuore del suo Atletico Madrid. Servono più o meno circa 35.000 crediti per acquistarlo. Il Faraone nella nuova carta nera stuzzica la fantasia degli allenatori di FUT con la sua velocità e le cinque stelle nelle skill, oltre a un prezzo super economico (24.000 crediti).

A guidare l'attacco c'è Edinson Cavani (90), supportato da due velocisti puri come Memphis Depay (85) e Alassane Pléa (83). L'uruguaiano ex-Napoli è una forza della natura e nel gioco aereo è implacabile. La sua valutazione è piuttosto alta (190.000 crediti) e a quelle cifre è possibile trovare attaccanti ancor più veloci e devastanti. L'olandese Depay del Lione è la “classica bestia” da FUT: semplicemente inarrestabile! Costa parecchio (circa 130.000 crediti) ma offre una velocità supersonica ed è implacabile in area di rigore. Il francese Pléa del Borussia M'gladbach sembra la versione mini ed economica dello stesso Depay e servono appena 35.000 crediti.



In panca e in tribuna gli uomini da seguire sono il colombiano Moreno (79), il francese Gignac (83), l'olandese Van de beek (81) e il venezuelano Rondon (81).