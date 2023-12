FC 24 Ultimate Team: la rivincita di Gatti

Il bilancio resta ottimo: non resta che attendere la prossima infornata di carte per vedere quale team nostrano verrà premiato in EA Sports FC 24 , il videogioco sportivo di Electronic Arts protagonista di Mondo FUT .

Per il tredicesimo appuntamento della stagione EA punta tutto sulla difesa: la nuova TOTW offre solidità e un buon numero di giocatori di qualità. Il capitano è il fenomeno del Tottenham Heung Min Son (89), mentre il valore complessivo della squadra si aggira sul milione e 100mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta è il turno di Predrag Rajkovic (84), portiere del Maiorca: la carta nera del giocatore serbo è buona ma i 28mila crediti richiesti sono decisamente troppi.

La linea difensiva proposta piace e non poco: le card di Federico Gatti (86), John McGinn (86) e James Tavernier (85) sono ottime e in grado di accontentare un po' tutti gli allenatori di FUT. Per il centrale roccioso della Juve con il vizio del gol siamo sui 30mila crediti, per il terzino scozzese dell'Aston Villa sui 29mila crediti e 28mila per quello inglese dei Rangers. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è Tavernier: restano consigliate anche le altre due.

Ufficio stampa

In mediana spazio a Mikel Merino (86) della Real Sociedad, Anderson Talisca (86) dell'Al Nassr e Melvine Malard (86) del Manchester United Women. Lo spagnolo in cabina di regia può essere una scelta interessante, molto meno la sua quotazione che supera i 30mila crediti. Molto più convincente la card del brasiliano che per la stessa cifra offre una qualità tecnica superiore. La giocatrice francese offre velocità e dribbling: 29mila crediti restano una cifra impegnativa.

In attacco le scintille sono garantite dal quartetto composto da Pierre-Emerick Aubameyang (86), Alexandre Lacazette (86), Ademola Lookman (86) e il sopracitato Heung Min Son (89). L'ex milanista si riafferma come uno dei giocatori più veloci in FUT anche nella nuova avventura al Marsiglia, mentre il bomber del Lione si conferma goleador di razza anche in questa annata: per entrambi siamo sui 3mila crediti. Per il nigeriano in forza all'Atalanta di Gasperini servono 27mila crediti, molto di più per la stella degli Spurs: per la seconda carta nera della stagione si sfiorano i 530mila crediti.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Nene (83) e Cristhian Stuani (84).

Ufficio stampa