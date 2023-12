FC 24 Ultimate Team: Osimhen e Kim di nuovo insieme

Tra infortuni, squalifiche e panchine roventi, per fortuna Electronic Arts non ha dimenticato la sua strenna natalizia per tutti gli amanti di Ultimate Team , modalità regina del suo videogioco sportivo EA Sports FC 24 . Scopriamo le novità della settimana con Mondo FUT .

Il quattordicesimo appuntamento della stagione coincide con lo squadrone natalizio del titolo sportivo: la nuova Squadra della Settimana protagonista di questo episodio ci regala un Victor Osimhen (89) in versione capitano di una compagine che super abbondantemente quota un milione e 500mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Per il dream team dedicato a Babbo Natale, in porta i ragazzi di EA hanno voluto premiare il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano (85), con una carta nera davvero pregevole che si aggira sui 33mila crediti.

A proteggere l'estremo difensore italiano troviamo il terzetto composto da Kim Min Jae (87), Raphael Varane (86) ed Emmanuel Sabbi (83): per l'ex centrale del Napoli si raggiungono valutazioni importanti, oltre 280mila crediti. Per il difensore francese del Manchester United ancor di più: 500mila crediti! Per chi non ha grandi budget a disposizione meglio puntare sul laterale statunitense che viene via per 32mila crediti.

Ufficio stampa

A centrocampo torna a brillare la luce di Luka Modric (88) che insieme a Ismael Saibari (83) detta i tempi della TOTW natalizia. Ad accompagnare le giocate offensive dell'eterno centrocampista del Real Madrid troviamo sugli esterni Allan Saint-Maximin (86) e Mohamed Kudus (84). Per il cervello croato servono quasi 80mila crediti, per il mediano marocchino circa 33mila crediti: per i due uomini di fascia siamo rispettivamente sui 300mila e 44mila crediti. Come rapporto qualità prezzo sono consigliati il centrocampista del PSV e quello del West Ham.

In attacco spazio al terzetto composto da Victor Osimhen (89), Artem Dovbyk (86) e Takuma Asano (83), un trio davvero natalizio. Il centravanti del Napoli si conferma devastante anche nella prima carta nera di una stagione finora piuttosto travagliata: 90mila crediti sono una cifra importante ma il buon Victor li vale tutti. Il bomber ucraino del Girona sta facendo grandi cose nel campionato spagnolo, così come l'esterno giapponese nel Bochum: per il primo servono 37mila crediti (consigliatissimo!), per il secondo bastano meno di 30mila crediti.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Rafa Mujica (83) e Kevin Mac Allister (83).

Ufficio stampa