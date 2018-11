Mondo FUT: Romagnoli colpisce ancora!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANANiente CR7 o altri top player ma solo Dries “Ciro” Mertens, capitano di un 3-4-2-1 super economico e dannatamente efficace. Per completare la squadra della settimana numero 8 bastano 1.100.000 crediti per le versioni PS4/Xbox One e 1.200.000 crediti per quella PC.



In porta troviamo una sorpresa assoluta, il portiere del Girona Yassine Bounou (81). Il marocchino è un buon giocatore e costa davvero poco: più o meno 11.000 crediti. Potrebbe essere la scelta ideale per chi vuole costruire una formazione "tutta Liga" e non ha un gran budget per iniziare.



La difesa non è affatto male: Alessio Romagnoli (84), Ben Chilwell (81) e Daley Blind (82) sono un trio dalle grandi potenzialità a un costo relativamente basso (50.000 crediti per tutti e tre). Il capitano del Milan è il giocatore che costa di più (24.000 crediti) ed è quello più interessante dei tre: purtroppo EA non ha migliorato le sue statistiche in area di rigore come bomber, nonostante i due gol segnati nelle ultime due partite. Anche il laterale del Leicester City Chilwell (17.000 crediti) meriterebbe un trattamento diverso (nella realtà è velocissimo); l'ex Manchester United Blind invece è perfetto nella nuova versione. L'olandese può essere utilizzato come schermo davanti alla difesa ed è prezioso nella fase di impostazione. Per 12.000 crediti può essere acquisto interessante.