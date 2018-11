Lo sceriffo è tornato in città!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 7 – Dopo la “manita” subita dal Real Madrid nel “Clasico”, EA ha pubblicato la Squadra della Settimana numero 7. Si tratta della formazione più forte finora apparsa in FUT (FIFA 19) ed è capitanata dal “Pistolero” Suárez. Per completarla servono circa 2 milioni per le versioni PS4/Xbox One e quasi 2.400.000 per quella PC. In porta troviamo una delle leggende del Real Madrid e della Spagna pluricampione, l'indimenticabile Iker Casillas (84) che sta continuando la sua incredibile carriera nel Porto. In versione nera il portiere spagnolo è un acquisto interessante sia per il prezzo contenuto (meno di 20.000 crediti) sia per le doti di leadership che fanno sempre comodo nelle squadre di FUT. Consigliatissimo! Difesa granitica per il 3-4-3 proposto da EA: Diego Godín (91) , Marquinhos (86) e Kostas Manolas (86) sono tre dei centrali più forti al mondo. Il capitano dei colchoneros è semplicemente un mostro: insuperabile di testa, roccioso nei tackle, abilissimo in marcatura si acquista per circa 170.000 crediti. Il brasiliano del PSG è un filo più veloce anche se non raggiunge il livello del fenomenale uruguaiano: 75.000 crediti sono una bella cifra (la versione oro si aggira sui 7.000 crediti). Il centralone greco della Roma ed è decisamente il più veloce del terzetto e ha statistiche più o meno simili agli altri due. Considerato il prezzo (circa 130.000 crediti) è consigliabile optare per la versione normale che si porta a casa con 24.000 crediti.

Centrocampo spettacolare con Nani (83), Pablo Sarabia (84) e il milanista Suso (86). Il quartetto è completato dalla fenomenale star del Liverpool Sadio Mané (86). Il portoghese ex Lazio offre 5 stelle come skill e due piedi educatissimi: il tutto a un prezzo economico (15.000 crediti). Il talentuoso centrocampista del Siviglia Sarabia ha grandissime doti tecniche che possono fare la fortuna di molti allenatori. L'unico dubbio riguarda il fisico, un po' troppo leggero per affrontare certi colossi in FUT: 23.000 crediti non sono pochi ma possono valere l'azzardo. Il milanista Suso con il suo sinistro vellutato incanta con tiri a effetto, dribbling, assist e tanti gol alla modica cifra (mica tanto) di 75.000 crediti. Se non avete limiti di budget il velocissimo senegalese potrebbe fare al caso vostro: dribbling ubriacanti a tutta velocità e un insospettabile “killer instinct” ne fanno un acquisto consigliatissimo. Nella versione base si compra con circa 100.000 crediti, mentre per la versione nera il prezzo è circa tre volte tanto.



In attacco il bomber del Barcellona Luis Suárez (92) si conferma come uno degli attaccanti più letali in FUT. Con un po' di velocità in più sarebbe inarrestabile come un terminator: 700.000 crediti sono comunque una cifra esorbitante (la versione base è sui 400.000 crediti). Il brasiliano Willian (86) è un ottimo giocatore e un esterno molto versatile ma costoso (200.000 crediti sono troppi!). Iago Aspas (86) è il meno celebrato e anche il meno appetibile del terzetto: girate al largo!



In panca segnaliamo l'ottimo esterno Karim Bellarabi (83) del Bayer 04 Leverkusen, l'indimenticabile brasiliano del Milan Alexandre Pato (83) e la giovane star del Borussia Dortmund Jadon Sancho (79). I prezzi: circa 36.000 crediti per il primo, 49.000 crediti per il “papero” e 14.000 crediti per la promessa inglese. Per chi è alla ricerca delle solite “bestie/buggate” con cui vincere a mani basse contro la Cpu i nomi caldi sono quelli di Djaniny (81) e di Alphonso Davies (79). Per entrambi servono circa 10.000 crediti.