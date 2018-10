31 ottobre 2018 12:34 La settimana giusta per mostriciattoli, enigmi e realtà aumentata Il Professor Layton torna su iPhone, ma c’è anche Euclidean Skies con i suoi puzzle in AR e i fantasmi "carini" di Candies ʼn Curses

Gran settimana per gli appassionati di enigmi. Si parte con il gioco che è un po' il sinonimo di "gioco a enigmi" su console portatili, ovvero Il Professor Layton: a inizio estate era arrivato, in contemporanea alla versione DS, l'ultimo capitolo Mistery Journery, e ora Level 5 torna alla grande con un remake in gran forma del primo e inimitabile Il Paese dei Misteri, senza peraltro cadere in tentazione con acquisti in-app o simili.



Poi c'è Euclidean Skies, che è una sorta di incrocio fatto bene tra Monument Valley e i giochi della serie Go, per di più in realtà aumentata. Chiudiamo la feature settimanale sui giochi mobile con Candies 'n Curses, immediato e divertente, dove contano più i riflessi della materia grigia.

IL PROFESSOR LAYTON E IL PAESE DEI MISTERI Ha dieci anni, ma non li dimostra: i giochi che hanno per protagonista il Professor Layton sono una istituzione nel mondo dei videogame, soprattutto tra gli appassionati di console Nintendo. Infatti, fino a poco tempo fa, erano in pratica una esclusiva custodita molto gelosamente sulle console portatili DS. Tre mesi fa è apparso sui melafonini Mystery Journey, l'ultimo capitolo della serie (in cui la protagonista è la figlia di Layton), e questo ci ha fatto già un gran piacere. Adesso arriva Il Paese dei Misteri, il primo titolo della saga di Layton, in una versione "migliorata" per iPhone e iPad.



Una gran notizia: il gioco originale era fantastico. In pratica, è un cartone animato di qualità eccelsa unito a una serie di enigmi che per qualità e quantità farebbero impallidire la collezione annuale della Settimana Enigmistica. Il professor Layton e il suo assistente Luke arrivano in un paese molto... particolare, su invito di Lady Dahlia, vedova del nobile locale. Il loro compito è sopraintendere l'apertura e l'esecuzione delle ultime volontà del conte. Appena arrivati al paese "misterioso", scoprirete che a ogni passo vi aspetta un enigma. Potrebbe essere un intricato labirinto da risolvere, un puzzle da ricomporre, un indovinello sibillino. Soprattutto, prove e enigmi a base di logica. Di puzzle ce ne sono più di cento: molti li incontrerete sul vostro cammino, altri solo esplorando le location del gioco. Basta semplicemente toccare con il dito i personaggi che incontrerete e salteranno fuori nuovi puzzle. Esplorare è molto importante, perché in alcuni punti di ogni location troverete anche delle monetine che potrete usare per "comprare" degli aiuti nei puzzle più ostici. Novità di questo remake, con un po' di fortuna potreste trovare anche dei ciondoli che risolvono automaticamente i puzzle su cui vi arenate del tutto.



La versione iPhone di Layton è realizzata davvero magistralmente: i due schermi del DS sono riprodotti sul device Apple tenendolo in verticale (sembra fatto apposta) e i video sono stati "ritagliati" in modo da poter essere visti senza bande nere o altri artefatti. La grafica, già deliziosa 10 anni fa, ora torna in gran forma in HD. Nel gioco è presente la traduzione italiana originale, che era di ottimo livello (anche se abbiamo notato qualche piccolo refuso, soprattutto quando si fa riferimento al pennino della versione DS, che ovviamente su iDevice non c'è). Il gioco su iPhone funziona alla grande, a patto di usare un melafonino con le schermo abbastanza grande: in caso contrario, potreste dover ripetere alcuni "gesti" sugli schermi più piccoli, come quando dovrete cerchiare la risposta corretta tra quelle proposte. Su iPad è fenomenale. Il gioco costa poco più di 10 euro, e li vale davvero tutti: non ci sono acquisti in-app, è tutto già dentro il gioco.



Il Professor Layton e Il Paese dei Misteri è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7 Plus.

EUCLIDEAN SKIESPrendete le leggi fisiche, prima fra tutte quella della gravità, e buttatele via. Così si può iniziare a parlare di Euclidean Skies, un puzzle game veramente sfizioso: la protagonista si muove su una serie di edifici tra il fantasy e l'arabeggiante, e dovrete aiutarla spostando le sezioni della strada, ruotandole, facendola camminare su soffitti o sulle pareti. Come abbiamo detto all'inizio, ricorda lo spirito di Monument Valley (cosa che per noi equivale a un enorme complimento, sia chiaro) senza giocare sulle prospettive ma piuttosto sulla capacità di inventarsi strade nuove, quasi da "pensiero laterale". Presto arrivano anche dei nemici: per batterli, è obbligatorio usare l'astuzia: in questo senso, Euclidean Skies ricorda i magnifici giochi della serie Go (Lara Croft, Deus Ex e Hitman). I livelli diventano delle scacchiere dalle geometrie variabili, in cui vi muovete di un passo, e poi tocca ai nemici. Starà a voi trovare un modo per coordinare i movimenti in modo da colpire per primi, e colpirli alle spalle.



Infine, un'ultima feature davvero sfiziosa: è possibile giocare a Euclidean Skies in Realtà Aumentata. Se permettete alla App di accedere e usare la fotocamera del vostro cellulare, non potrete più ruotare il livello dentro lo schermo del cellulare con le classiche gesture e tocchi, ma dovrete muovervi fisicamente intorno al livello virtuale inserito nella vostra stanza o salotto, guardandolo ovviamente dal cellulare. È in questa modalità, anche se un po' faticosa e fisica, che il gioco dà il meglio di sé.



Euclidean Skies è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7 Plus.