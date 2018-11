L'uragano Kane e i Fab 4!

23 novembre 2018 09:54 Lʼuragano Kane e i Fab 4! Dalla Premier League ecco i nuovi “Beatles” firmati Klopp: ecco la Squadra della Settimana e le ultime news di FIFA

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 10 - Dopo la pausa per le nazionali è tempo di rituffarsi in FUT. EA ha rispolverato un interessante 3-4-3 con ben 4 giocatori del Liverpool e un capitano del calibro di Harry Kane (90). I prezzi, purtroppo, non sono popolari e con campioni come Salah (89), Mahrez (87) e Sané (87) è normale che sia così. Per completarla su PS4 e Xbox One bisogna spendere una cifra attorno ai 2 milioni di crediti, molto di più su PC (circa 2.300.000 crediti).



Una squadra a trazione offensiva necessita di un reparto difensivo all'altezza. In porta c'è un certo Alisson (86), uno dei migliori portieri della Premier League e una certezza per tutti gli allenatori di FUT. Quarantamila crediti sono un bel gruzzoletto ma la carta nera del portierone brasiliano li vale tutti.



Kolarov (84), Virgil van Dijk (87), Orban (82) sono un terzetto dalle grandi potenzialità ma piuttosto costoso (l'olandese del Liverpool su tutti). Il serbo della Roma è un buon difensore e un acquisto consigliatissimo. Con 30.000 crediti si compra un laterale estremamente versatile, abile nei cross e nell'infilare il portiere avversario con precise bombe nel sette. Non è velocissimo per essere un laterale ma è solido come la roccia e può essere utilizzato anche come centrale difensivo e centrocampista. Di van Dijk non possiamo che parlare bene: è semplicemente uno dei difensori più forti e completi presenti in FUT. La sua quotazione è “astronomica” (circa 165.000 crediti nella versione base) e raggiunge una cifra da capogiro in questa nera: ben 400.000 crediti! L'ungherese Orban milita nel Lipsia in Bundesliga ed è un discreto difensore, nulla di più: “solo” 15.000 crediti.

Centrocampo sontuoso con la coppia Pjanic (87) e Wijnaldum (84) a dettare i tempi e due laterali come Valencia (84) e Salah (89) a imperversare sulle fasce laterali. Il bosniaco della Juve ha piedi educatissimi, un tiro vellutato e come playmaker è favoloso. Fisico leggerino e prezzo da più che onesto: più o meno 60.000 crediti. L'olandese Wijnaldum al servizio di Klopp è diventato un prezioso tuttofare: recuperi, assist, gol per un centrocampista solido e molto pregiato (60.000 crediti). Sulle fasce troviamo due fenomeni assoluti: Valencia del Manchester United è la classica “bestia” in FUT da comprare a occhi chiusi (45.000 crediti). Il fenomenale Salah è un esterno capace di saltare gli avversari come birilli e di segnare gol in quantità industriale: la sua straordinaria versatilità (può svariare su tutto il fronte offensivo) ha un costo altissimo, più o meno mezzo milione di crediti.



Attacco atomico con il tridente tutto Premier League Kane (90), Sané (87) e Mahrez (87). Il terzetto piace per il perfetto bilanciamento tra tecnica e fisicità. Leroy Sané del Manchester City è da comprare a tutti i costi: per 230.000 crediti si acquista un fenomeno capace di spaccare in due le partite. L'uragano Kane è un bomber eccellente in area di rigore ma paga una certa legnosità nello stretto e una mancanza di velocità in campo aperto: in coppia con un attaccante più rapido può essere letale (anche nel prezzo, oltre 250.000 crediti). L'algerino Mahrez passato alla corte del Pep ha doti tecniche eccellenti (e ci mancherebbe al City!) e un prezzo da top player: circa 210.000 crediti. Per chi è alla ricerca di un artista del dribbling (5 stelle) e un playmaker talentuoso può essere una scelta consigliata.



In panca e in tribuna gli uomini da seguire sono il difensore croato del Bayer Leverkusen Jedvaj (81), l'esterno scozzese del Celtic James Forrest (84), il bomber belga Michy Batshuayi (84) del Valencia e il difensore dei Vancouver Whitecaps Kendall Waston (80).