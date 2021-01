Hitman 3: dritte e consigli utili per ottenere il massimo dall'Agente 47

Il terzo (e ultimo, almeno per il momento) capitolo della nuova trilogia di Hitman porta nel mirino dell’ Agente 47 nuovi bersagli. Se non vi siete mai affacciati alla serie, oppure se cercate nuovi modi per portare a termine i vostri incarichi, seguite questi consigli utili che abbiamo raccolto per voi.

PRENDETEVI DEL TEMPO PER STUDIARE IL LIVELLO - Non lasciatevi prendere dallo sconforto se, all’inizio, non sapete cosa fare. Dovete investire una buona parte del vostro tempo, quando arrivate in una nuova mappa, andando in giro per capirne la geografia, imparare dove potete o non potete andare e memorizzarne i dettagli. Fatelo con attenzione, perché in questo modo avrete la possibilità di scoprire stanze, percorsi, dettagli riguardo la storia e, soprattutto, informazioni e oggetti utili per completare la missione.

SALVATE SPESSO! - Utilizzate vari slot per i salvataggi! Se state per compiere una mossa azzardata, create un nuovo salvataggio manuale per evitare di dover ricominciare da capo, se qualcosa andasse storto. In questo modo vi sentirete più liberi di sperimentare e, quindi, avrete più possibilità di imparare nuove cose.

CONSERVATE I PROGRESSI DEI PRIMI CAPITOLI - Se avete giocato Hitman 1 o 2 con la stessa famiglia di console/PC, potete usare i salvataggi per sbloccare i relativi livelli in Hitman 3, senza costi aggiuntivi. Potete inoltre importare i progressi compiuti in Hitman 2 e nel Legacy Missions Pack, per ottenere degli strumenti molto utili per le nuove missioni. Fate attenzione, però: ricordatevi di importare i salvataggi PRIMA di dare il via alla storia di Hitman 3, perché questo processo influenzerà i vostri futuri progressi!

PORTATE A TERMINE PRIMA LE STORIE DELLA MISSIONE - Ci sono centinaia di modi (letteralmente) per uccidere i vostri bersagli in Hitman 3, al punto che potrebbe risultarvi difficile decidere come approcciare l’incarico. La cosa migliore è concentrarsi, per prima cosa, sulle storie della missione, che il più delle volte vi descriveranno il modo più diretto per assassinare l’obiettivo, fornendovi nel frattempo gli strumenti per farlo.



Le storie della missione vi permetteranno anche di imparare la routine del bersaglio, i suoi tratti distintivi e i modi di fare – tutti elementi molto utili se deciderete di tentare approcci più fantasiosi e divertenti per portare a termine l’incarico.

NON ABBIATE PAURA DI SPERIMENTARE - Non abbiate paura di sbagliare. Imparare cosa funziona e cosa no è una buona fetta dell’esperienza di gioco di Hitman, e dovrete battere la testa contro il muro qualche volta per imparare a dovere un livello e memorizzare i suoi elementi.

RACCOGLIETE TUTTO - L’agente 47 non ha limiti di spazio nell’inventario, quindi arraffate ogni cosa che non sia ancorata al suolo – ma non se questo vuol dire attirare su di voi dei sospetti! Questi oggetti potrebbero tornarvi utili più avanti. Evitate di trovarvi davanti all’occasione perfetta di far fuori il vostro bersaglio senza avere tra le mani lo strumento giusto per farlo!

LE SFIDE VALGONO... PER UN PO' - Ogni livello di Hitman 3 ha un gran numero di Sfide da portare a termine, inclusi assassinii, esplorazioni, imprese e altro ancora. Molte di queste vi richiederanno di affrontare una particolare situazione in un modo specifico. Per fortuna, il gioco è abbastanza generoso da conservare i vostri risultati in memoria, almeno finché non tornate al menu principale.

Per esempio, a Dubai è presente una sfida che vi richiede di uccidere un bersaglio con il veleno, e un’altra per la quale dovrete trafiggere Carl Ingram utilizzando il suo modellino dorato della piattaforma petrolifera. Anziché ripetere la missione due volte, potete completare entrambi gli obiettivi nella stessa sezione del livello: create un nuovo salvataggio, uccidete il bersaglio in uno dei due modi, poi caricate e completate anche la seconda sfida. Quando porterete a termine il livello, verranno considerate completate entrambe le sfide.

ESPLORATE UN LIVELLO UTILIZZANDO IL TRAVESTIMENTO ADEGUATO - Mentre esplorate in lungo e in largo la mappa potreste imbattervi in un travestimento in grado di garantirvi l’accesso a pressoché tutte le aree del livello. Se succede, salvate e setacciate tutta l’area in cerca di oggetti utili, stanza prima inaccessibili e scorciatoie utili, prima di passare all’incarico vero e proprio.

UTILIZZATE DI FREQUENTE LA MODALITÀ ISTINTO - La modalità istinto è uno degli strumenti più utili a disposizione dell’Agente 47, principalmente perché vi permette di osservare attraverso i muri e capire cosa stanno facendo le persone nelle stanze vicine, oltre a individuare chi dei presenti può essere in grado di scoprire il vostro travestimento. In questo modo potrete sgattaiolare molto più facilmente tra un’area e l’altra. Risulta anche utilissima per scovare piccoli oggetti come chiavi, monete o veleno per topi. Quando entrate in una nuova zona, utilizzatela per scansionare per bene ogni angolo.

PADRONEGGIATE IL VOSTRO TRAVESTIMENTO - I travestimenti sono estremamente utili per infiltrarsi in un’area ostile, ma ci sono alcune cose da tenere bene a mente per sfruttarli a dovere. Per prima cosa, alcune guardie saranno in grado di riconoscere l’Agente 47 e sono indicate con un pallino bianco sulla minimappa (e sopra la loro testa). Ognuna di loro è in grado di riconoscere solo determinati travestimenti, ma potete in ogni caso mischiarvi tra la gente per evitare di dare nell’occhio. In particolare fate attenzione a chiunque lavori o sia spesso a stretto contatto con l’identità del vostro travestimento.

Poi: travestimenti diversi hanno accesso ad aree diverse. Per esempio, a Dubai solo gli operai manutentori possono entrare nei locali elettrici, che sono interdetti ai membri dello staff. Tenete d’occhio la mappa per i segnali di pericolo; a seconda della gravità sarete ricondotti fuori se scoperti, oppure le guardie apriranno direttamente il fuoco. Infine, molti travestimenti hanno una serie di oggetti illegali che, se equipaggiati, comprometteranno la vostra credibilità – in genere armi letali come coltelli o pistole. Potete nasconderli tenendoli nel vostro inventario, per poi equipaggiarli quando nessuno vi guarda.

UCCIDETE NON-BERSAGLI SOLO SE NON AVETE ALTERNATIVE - In Hitman 3 interpretate un assassino, il che significa che avete un preciso bersaglio da assassinare. Incapperete in notevoli penalità se ucciderete chiunque altro all’interno del livello, quindi cercate di evitarlo a ogni costo.

ALCUNI CAMBIAMENTI NEI LIVELLI SONO PERMANENTI - In alcuni momenti potrete aprire porte, posizionare scale o attivare oggetti che vi garantiranno l’accesso a nuove zone del livello. Queste azioni sono permanenti, pertanto non sarete costretti a ripeterle ogni volta!

LA GARROTA È SEMPRE UN'ARMA LETALE - Può non essere del tutto ovvio finché non lo sperimentate, ma la famosa garrota è un’arma letale in grado di uccidere con estrema facilità: maneggiatela con cura.

LE MONETE NON SONO L'UNICA DISTRAZIONE - Le monete sono il modo più semplice per distrarre chi incrociate in un livello, ma altri oggetti possono funzionare allo stesso modo: l’importante è fare rumore. Potete accendere un’aspirapolvere, oppure manomettere un quadro elettrico: sperimentate per capire cosa è in grado di attirare l’attenzione di un passante indesiderato.

ASPETTATE CHE IL BERSAGLIO SI LIBERI DEL VOSTRO DIVERSIVO - Potete sgattaiolare alle spalle di qualcuno sfruttando elementi dello spazio: magari accendendo delle luci o un’aspirapolvere, per spingere il bersaglio a muoversi per spegnerle di nuovo. Aspettate che lo faccia, prima di colpirlo, altrimenti qualcun altro (accorso per fare la stessa cosa) potrebbe scoprirvi!

