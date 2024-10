Braid Anniversary Edition, piattaforme a "quattro dimensioni" su dispositivi mobile

Per farlo dovremo riavvolgere gli ultimi istanti dell’azione, agire all’unisono con la nostra "ombra" che si muove in modo indipendente, o coordinare scorrere dei secondi e quello dei nostri movimenti, il tutto in alcuni livelli in cui muovendo il protagonista in una direzione si procede in avanti sia nello spazio e sia nel tempo, e nell’altra si retrocede in entrambi.