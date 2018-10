26 ottobre 2018 11:51 Fortnite: guida alle sfide della settimana 5, stagione 6 A tutto gas con le nuove prove della Battaglia Reale: vi spieghiamo come affrontarle

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 5 della sesta stagione di Fortnite Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Ottieni una velocità di 27 o più su diversi segnali radar

Scaldate i motori a dovere perché questa sfida vi richiede di sfrecciare davanti a cinque segnali radar facendogli segnare un valore di almeno 27 miglia orarie. Non si tratta di una cifra difficile da raggiungere ma... meglio evitare di tentare con un carrello della spesa!



Salta nei cerchi di fuoco con un carrello della spesa o un ATK



Un grande ritorno! I cerchi di fuoco sono apparsi in altrettanti punti della mappa. Il vostro compito è attraversarne cinque a bordo di un carrello della spesa o un ATK. Utilizzate la mappa qui sotto per individuarli:

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti tattici



Una sfida a più fasi, che richiede di danneggiare i vostri nemici con specifici fucili a pompa. Per passare alla fase successiva dovrete infliggere almeno 200 danni con l’arma indicata.



SFIDE BATTLEPASS



Elimina un avversario da cinque metri di distanza o meno