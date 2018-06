Due tiri a golf, invasioni aliene e il gioco ufficiale di Westworld

WESTWORLD MOBILEUn po’ Theme Park, un po’ The Sims: il videogame mobile ispirato alla prima stagione di Westworld è ora disponibile per il vostro smartphone/tablet. Nel gioco, siete il "boss" del parco quando ancora gli androidi non hanno deciso di sterminare gli ospiti e i creatori: dovrete costruire sia la base segreta sotterranea, dove vengono creati gli "host", sia la parte superiore, alla luce del sole, dove si trova il vostro villaggio western.



Quando arriva a Westworld, ogni ospite vuole divertirsi, quindi dovrete comprendere i suoi desideri – rapine in banca, gioco d’azzardo, qualche avventura piccante – e soddisfarli il più velocemente possibile. La prima notizia buona è che il gioco si scarica gratuitamente, quindi potete provarlo senza spendere un centesimo, la seconda è che la qualità del gioco è decisamente alta. Se le due stagioni della serie TV vi hanno appassionato, noterete parecchi dettagli, come i rumori della creazione dei robot o il linguaggio dei diversi personaggi. Il gioco però non è gratuito, è freemium: vuol dire che, superato il breve tutorial, tutte le vostre azioni hanno un costo in termini di tempo o di monete/diamanti. Quindi, se volete tutto e subito dovrete sborsare (parecchi) soldi, altrimenti dovrete giocare preparandovi a pause più o meno lunghe.



Non è snervante come Harry Potter, e la struttura di gioco si presta bene al divertimento con frequenti pause: potete costruire un paio di stanze nella base, poi dimenticarvi del gioco per mezz’oretta, poi tornare e assegnare una serie di compiti agli androidi, andare a fare la spesa, riscuotere le ricompense e partire per una mega-avventura, rispondere alle mail, e via dicendo. Noi siamo vecchia scuola e avremmo preferito pagare anche 10 euro senza dover poi continuamente resistere alle microtransazioni, ma Westworld Mobile è comunque un gioco da provare e di cui subirne la continua tentazione per il micro pagamento. Scalda un po’ lo smartphone e mette a dura prova la batteria.



Westworld Mobile è disponibile su Android e iOS, l'abbiamo testato su iPhone 7.