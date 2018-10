26 ottobre 2018 11:10 Dolcetto o scherzetto? La paura fa novanta con le nuove card di Verratti, Balotelli e Mandzukic

È un periodo speciale per FIFA 19: scopriamo la squadra della settimana e tutte le novità dedicate ad Halloween nel nuovo appuntamento con Mondo FUT, la rubrica di Mastergame dedicata a FIFA Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 6 – Dopo le prestazioni più o meno convincenti in Champions/Europa League di Juve, Roma, Napoli, Inter, Milan e Lazio è tempo di FUT. EA ha pubblicato la Squadra della Settimana numero 6, un 3-4-3 con alcune soluzioni interessanti. Per completare la super squadra servono più o meno 1.100.000 di crediti per PS4/Xbox One e circa 1.200.000 crediti per PC.



In porta Jordan Pickford (85), portiere dell'Everton e della nazionale dei Tre Leoni, è una sorpresa assoluta. Vale il gettonatissimo e fortissimo Alisson (85)? Bella domanda! In certe situazioni è addirittura meglio del brasiliano che ha dalla sua un rapporto qualità/prezzo straordinario: bastano solo 15.000 crediti per acquistare il portierone del Liverpool. La quotazione attuale di Pickford si aggira sui 30.000 crediti e a quella cifra si può anche “sognare” Buffon (88).



Il terzetto difensivo è tutto da scoprire. Pavel Kaderábek (82), Shane Duffy (81) e Kenny Lala (84) sono volti sconosciuti al grande pubblico. Il primo è un esterno che milita nell'Hoffenheim (Bundesliga) discretamente veloce e molto abile nel crossare. Per 11.000 crediti può essere un acquisto interessante. Il secondo è il classico centralone vecchio stile, insuperabile di testa, roccioso nella marcatura e “troppo” lento per le verdi praterie di FUT: meglio lasciar perdere (nonostante il prezzo, circa 11.000 crediti). Il terzo è la classica bestiaccia capace di spaccare in due le partite sulle fasce: il francese Lala è un esterno versatile, dotato di buona corsa e buon piede e, sopratutto, di grande resistenza. Nella versione nera servono 28.000 crediti ma la sua versatilità li vale tutti.

Il centro nevralgico della Squadra della settimana 6 è tutto made in Serie A: Fabián Ruíz (84) e Matias Vecino (83) offrono passaggi telecomandati, preziosi recuperi, inserimenti letali e bombe da lontano. Lo spagnolo del Napoli ha fisico, duttilità tattica e può giocare praticamente dappertutto: 20.000 crediti e dove lo metti sta! L'interista si fa apprezzare per la solidità difensiva e per le doti di playmaker a un prezzo più che onesto (15.000 crediti). Molto interessante è anche Maximilian Eggestein (81), giovane mediano del Werder Brema che costa pochissimo (11.000 crediti) e offre molto: se cercate un po' di solidità in mezzo al campo, il ragazzo ne ha in quantità industriale. Anthony Martial (85) non ha bisogno di presentazioni: la giovane stella francese di Mou “spacca” in questa versione nera. Meno nel prezzo: 250.000 crediti sono troppi, meglio accontentarsi della versione oro (83) che si porta a casa per meno di 40.000 crediti.



Altro che Halloween: il tridente Robert Lewandowski (91)/Riyad Mahrez (86)/Ángel Di María (86) fa paura per davvero! Il terzetto costicchia e servono più o meno 600.000 crediti per completarlo. Il polacco è uno dei centravanti più forti in FUT anche se a quel prezzo (quasi 400.000 crediti) è possibile avere più di un dubbio. Tra l'algerino e l'argentino è meglio puntare sul nazionale “albiceleste”: costa meno (circa 75.000 crediti) ed è più consistente.



In panca il redivivo Josip Ilicic (84) piace tantissimo per il prezzo (“solo” 17.000 crediti) e per il tiro da lontano. Dopo la cinquina segnata contro il Fortuna Düsseldorf il serbo Luka Jovic (81) dell'Eintracht si candida a un posto da titolarissimo con un prezzo da super saldo (10.000 crediti!). Il belga Landry Dimata (79) è la classica bestia da comprare a occhi chiusi: sembra la versione “mini” del connazionale Christian Benteke (78), uno degli attaccanti prediletti dagli allenatori di FUT nelle passate stagioni.