Stormland, uno sparatutto sci-fi in realtà virtuale dagli autori di Marvel's Spider-Man

Dopo Edge of Nowhere , il primo esperimento in realtà virtuale di Insomniac Games , il mercato della realtà virtuale su PC è cresciuto notevolmente. Nonostante il gioco non abbia un successo clamoroso, ciò non ha fermato gli sviluppatori di Marvel's Spider-Man che, dopo l'ottimo momento di grazie ottenuto grazie al debutto di un videogioco sull'Arrampicamuri per eccellenza, ha deciso di continuare a puntare sulla VR con un progetto molto più ambizioso: Stormland , disponibile su Oculus Rift e Rift S .

Si tratta di un gioco che, nelle circa 8-10 ore necessarie a portare a termine l'avventura principale, alterna un livello elevatissimo per un gioco in VR e un end-game molto avanzato che lo rendono uno dei giochi in realtà virtuale più importanti tra quelli lanciati nel 2019.

Grazie a un’ambientazione fantascientifica che si ispira a decine di film e storie post-apocalittiche, a un mondo di gioco estremamente affascinante e una forza nemica chiamata The Storm, il giocatore vestirà i panni metallici di un robot sopravvissuto all’attacco di questa misteriosa minaccia, con il compito di raggiungere la base The Terminus per porre fine all'egemonia degli avversari meccanizzati.

Stormland è uno sparatutto in prima persona che si basa sull'esplorazione e sui combattimenti, offrendo una notevole libertà di azione e movimento che si avvicina quasi al genere di open-world.

Nonostante un impatto inizialmente lento, l'avventura diventa straordinaria superato il prologo: il robot può volare grazie al jetpack, arrampicarsi su qualsiasi superficie e raggiungere altezze impensabili, elementi che garantiscono un approccio estremamente libero ai combattimenti con i nemici, aspetto favorito anche da una notevole varietà delle armi.

Il gioco include tre mondi esplorabili e alterna missioni (spesso poco appassionanti) e una struttura di fondo che, tuttavia, risulta ben presto ripetitiva. Nonostante ciò, il gameplay riesce a sopperire all'assenza di varietà nella storyline grazie all'ottima gestione degli elementi in realtà virtuale. Muovere le braccia per scalare un oggetto, planare e virare in aria con un movimento delle braccia, distruggere le armi non necessarie per ottenere risorse, interagire con gli oggetti sono azioni alla base del gameplay che contribuiscono alla creazione di un’esperienza completa ed esaltante, impreziosita da un'ottima interfaccia di gioco, tra le migliori mai viste in un titolo VR.

Certo, il sistema di controllo non è sempre perfetto e non include tante soluzioni per chi soffre di motion sickness, in primis con l'assenza di un sistema di teletrasporto. Stormland spinge il giocatore a muoversi liberamente nel mondo di gioco utilizzando lo stick sinistro, e sebbene ci siano delle opzioni per limitare l'effetto motion sickness, c'è il rischio che chi soffre di questo genere di fastidi non riesca a godere appieno dell'esperienza di gioco realizzata da Insomniac Games.

Il team di sviluppo infatti ha pensato principalmente al gameplay, creando una sorta di endgame che consiste in un mondo in continua evoluzione che, sulla falsariga di Destiny e altri giochi del genere, applica un reset settimanale che cambia di volta in volta le carte in tavola, proponendo sempre qualcosa di nuovo da fare. In ogni caso, il primo completamento vi porterà via dalle otto alle dieci ore se amate esplorare tutto ciò che si nasconde negli scenari, rendendo Stormland uno dei giochi VR più ricchi lanciati quest'anno.

Tralasciando la ripetitività e un mondo di gioco che, nonostante il fascino, spesso sembra un po' vuoto, Stormland è un ottimo sparatutto che sfrutta al meglio la realtà virtuale sia nei movimenti che nell’interazione con l’ambiente e nei combattimenti. Ottima la sensazione che restituisce l'esplorazione free roaming, mentre il sistema The Cycle promette un'esperienza di gioco pressoché infinita che rende il gioco di Insomniac Games un investimento sicuro per chi ama le produzioni in VR.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Stormland grazie a un codice fornitoci dal distributore, giocando per circa dieci ore su Oculus Rift S collegato a un PC, provando il gameplay sia in piedi (opzione consigliata) che stando seduti (sconsigliata, specialmente per coloro che soffrono di motion sickness). Il gioco è disponibile in esclusiva per i visori di Oculus, Rift e Rift S.



Può piacere a chi…

… ama i giochi in VR e vuole un'esperienza coinvolgente

… adora le ambientazioni fantascientifiche

… vuole un'esperienza in continua evoluzione



Potrebbe deludere chi…

… non riesce a sopportare gli effetti della realtà virtuale

… vorrebbe mondi di gioco conditi da centinaia di attività

… spera in un gioco sempre vario e in grado di stupire



Stormland è un gioco consigliato ai maggiori di 16 anni.



