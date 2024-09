Astro Bot, un viaggio fantastico tra passato e presente di PlayStation

Certo, il più delle volte il "premio" per questi sforzi si traduce in una ricompensa di natura estetica, perché Astro Bot non è il classico gioco in cui si sbloccano nuove abilità man mano che si procede nella storia: l'ossatura del gameplay resta più o meno sempre quella e sono i singoli livelli, con i loro gadget particolari, a rendere ogni frangente sempre diverso. Ciò non significa che l'esperienza sia banale, anche perché il mix tra ambientazioni che offrono sfide sempre nuove (i blocchi di ghiaccio che rendono quasi impossibile non scivolare, il fango che ostacola i movimenti di Astro, il vento che trascina il protagonista qua e là) e i gadget che "rivoluzionano" le meccaniche (come lo zaino che trasforma Astro in un topolino di dimensioni minuscole, o la clessidra che rallenta il corso del tempo per superare ostacoli altrimenti impossibili) riesce sempre a garantire una boccata d'aria fresca e a lasciare chi impugna il controller col sorriso.