Persona 5 Strikers, quando il videogioco di ruolo tradizionale si dà all'azione

L’annuncio di Persona 5 Strikers per PS4 e Nintendo Switch è stata una piacevolissima sorpresa per i fan della serie. La saga, un classico gioco di ruolo giapponese, è ben nota per i suoi poliedrici spin-off, dai rhythm game ai classici picchiaduro. Tuttavia, Persona 5 Strikers è riuscito comunque a prendere in contropiede un po’ tutti , probabilmente perché molti videogiocatori pensavano che il titolo di Koei Tecmo potesse avvicinarsi maggiormente a titoli come One Piece: Pirate Warriors , tanto per citare uno dei più famosi.

Persona 5 Strikers, invece, è assai più simile a qualunque altro gioco della serie classica, seppure con delle battaglie in stile "musou" (un tipo di action dove si combattono dozzine di nemici contemporaneamente). Il titolo, narrativamente parlando, è un seguito diretto di Persona 5, che ci offre la possibilità di vestire nuovamente i panni di Joker (no, non "quel" Joker), con la sua scanzonata banda dei Ladri Fantasma al seguito.

Dopo aver deciso di passare le vacanze estive insieme, i nostri paladini saranno nuovamente trascinati nel metaverso, una versione malsana del mondo reale plasmata sulle ossessioni e i desideri morbosi delle persone. Il racconto corale che ne viene fuori è assolutamente splendido, e dopo un inizio un po’ verboso, la storia decolla regalandoci momenti memorabili.

SU IL SIPARIO! - Anche se l’involucro è assai simile a quanto offerto dai giochi di ruolo Atlus, il cuore di questo Persona 5 Strikers è certamente più movimentato. Ci presenta un sistema di combattimento per certi versi unico, che mescola le lotte in tempo reale con alcuni elementi da gioco di ruolo. I giocatori possono infierire sul nemico con i classici attacchi leggeri e pesanti, ma l'azione può anche essere brevemente interrotta quando si utilizzano i guerrieri eterei che danno il nome al gioco, i vari "Persona".

Il combattimento, quindi, prende molti elementi da quello originale: i cambi tra un guerriero e un altro si possono effettuare in qualsiasi momento, e i nemici hanno quasi sempre un particolare "punto debole". C'è anche un contatore di combo, che si una volta pieno ci permette di lanciare uno straordinario attacco Showtime. Ci sono quindi molti elementi da seguire in battaglia, particolarmente utili contro i nemici più forti ei boss. Per contro, molte zuffe con gli avversari più deboli possono essere superate facilmente e rivelarsi, alla lunga, un po’ ripetitive.

UN VERO SEGUITO? - Ci sono molte somiglianze tra Persona Strikers e Persona 5: entrambi sfruttano un sistema "a tempo" con l’ausilio di un calendario virtuale e riescono a regalarci una storia coinvolgente e sentita, grazie soprattutto allo splendido cast dei personaggi principali. A differenza di Persona 5, però, con Strikers non c'è bisogno di tormentarsi per gestire al meglio il passare dei giorni. Parte dell'esperienza dei precedenti Persona veniva proprio dall’amministrazione della propria agenda, in modo da progredire nelle relazioni sociali con gli altri personaggi, indispensabili per la creazione di un gruppo affiatato ed efficiente.

È quindi un gran cambiamento che gli elementi "social" di Persona 5 Strikers siano assai più ridotti. Non c'è più bisogno di preoccuparsi quotidianamente delle relazioni, sostituite da momenti più lineari e guidati, che offrono ai giocatori diverse abilità sbloccabili. Ci sono, per fortuna, eventi opzionali nei quali è possibile uscire con i i propri compagni, ma rimangono, appunto, elementi marginale. L’eccessiva linearità è forse uno dei difetti più evidenti di Persona 5 Strikers, ma è un compromesso accettabile vista la qualità del ritmo di gioco e della narrazione.

UNA PERSONA IN TASCA - Persona 5 Strikers è un meraviglioso tributo alla serie cui si ispira: dall’interfaccia elegante al design dei personaggi. Graficamente la versione Switch perde un bel po’ rispetto alla concorrenza: in modalità portatile soprattutto, con la definizione dei personaggi non proprio ottimale e degli sfondi a volte appaiono leggermente sfocati. La resa tecnica migliora quando Switch è in modalità Docked (utilizzando il televisore, quindi), ma le versioni PS4 e PC fanno comunque sentire il loro peso, mostrando una definizione e soprattutto una fluidità infinitamente migliori. In ogni caso, la versione per la console ibrida di Nintendo non è affatto male, se si sceglie di giocare al titolo in modalità portatile, i compromessi a cui scendere sono tutto sommato accettabili (eccetto che per i lunghissimi caricamenti).

Per concludere è importante puntualizzare come non sia importante aver giocato Persona 5 per approcciarsi a questo Strikers. Tuttavia, gran parte del carisma di Persona 5 Strikers sta proprio nel poter passare del tempo con un cast di personaggi che in molti hanno conosciuto e amato grazie al capitolo originale. Se avete modo di giocare a Persona 5, o alla sua versione “potenziata”, Persona 5 Royal, allora tanto di guadagnato. Ciò non toglie che l’esperimento di Omega Force con questo particolare episodio della serie sia del tutto riuscito.



Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Persona 5 Strikers su Switch per circa quarantacinque ore, divise equamente tra modalità portatile (più comoda) e quella su televisore (visivamente più pulita). Il gioco ha un ottimo doppiaggio, sia in giapponese che in inglese, mentre i testi sono completamente tradotti in italiano. Il gioco è disponibile anche su PS4 (e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità) e PC.



Può piacere a chi…

… ama la serie di Persona

… predilige i giochi di ruolo action

… adora il Giappone e i viaggi virtuali



Potrebbe deludere chi…

… non ama leggere tanti dialoghi

… non apprezza i combattimenti frenetici

… non è affascinato dalle atmosfere nipponiche



Persona 5 Strikers è un gioco consigliato ai maggiori di 16 anni.



Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!