MotoGP 19, l'edizione 2019 della serie ufficiale del Motomondiale appaltata all'italianissima Milestone da qualche anno, è un gran bel gioco di moto. Uscito il 6 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e presto su Nintendo Switch, il racer a due ruote targato Milestone resterà probabilmente nella storia per essere riuscito a mettere letteralmente in pista un'intelligenza artificiale rivoluzionaria che fa da motore a un gameplay mai così godibile e soddisfacente.



A.N.N.A., acronimo di Artificial Neural Network Agent, è un'I.A. costruita da zero sul concetto di “machine learning”. In pratica, i piloti computerizzati di MotoGP 19 hanno imparato ad andare in moto, a impostare le traiettorie più redditizie, a evitare le collisioni più pericolose e - non ultimo, né così scontato – a commettere quei saltuari errori che definiscono la natura umana accumulando un innumerevole numero di giri simulati su tutti i circuiti del Mondiale e in ogni condizione ambientale al fine di staccare un tempo sempre migliore. E imparare.

Il risultato di tutto questo feroce allenamento impostole dagli sviluppatori negli uffici milanesi di Milestone è che nel gioco appena uscito il giocatore si può confrontare con un'intelligenza artificiale che sembra quasi reale. Basta trenini e file indiane, se non quando sono utili a prendere la scia. Stop ai metodici tamponamenti a catena, specie alla prima curva dopo la partenza. Fine a sorpassi tutti uguali, sverniciando l'I.A. in staccata.



Tutta questa rivoluzionaria competitività dei piloti gestiti dalla CPU e A.N.N.A., specialmente se impostata ai livelli di difficoltà più alti, non fa altro che esaltare l'handing e il feeling di guida dei bolidi a due ruote di tutte le categorie ufficiali presenti (Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3, Moto2 e MotoGP), perfettamente caratterizzati nelle loro performance. Insomma, attenti agli eventuali avvallamenti in ingresso curva, perché se ci arriverete sopra già in piega, e magari pure a freni leggermente pinzati, la moto “chiuderà” l'anteriore all'improvviso. Oppure vi disarcionerà in uscita di curva, se sarete troppo aggressivi col gas, perdendo aderenza col posteriore e scodando come un cavallo imbizzarrito. A meno di stare guidando una MotoE, certo, le moto elettriche dal penetrante ronzio che scaricano la potenza a terra in modo molto più progressivo. Oppure una 500cc a 2 tempi, come quelle che si sbloccano vincendo a ripetizione la cinquantina di tanto gustose quanto brevi Sfide Storiche che vi mettono nei panni dei campioni a due ruote che hanno fatto la storia del motociclismo su pista.

MotoGP 19 in azione

Per chi preferisse dedicarsi all'immancabile e più tradizionale Carriera, quest'anno la troverà perfettamente equilibrata, funzionale e snella, esattamente come i suoi menu e rispettivi caricamenti (due dei difetti storici dei giochi Milestone, lodevolmente corretti) per godersi in serie sessioni di test per migliorare la moto, weekend di gara ed eventuali cambi di team e di categoria. Un pacchetto, quello di MotoGP 19, in grado quindi di aspirare al gradino più alto del podio nell'ambito dei racing a due ruote, ufficiali o meno, anche in virtù di una personalizzazione estrema in termini di aiuti elettronici alla guida, difficoltà dell'I.A. e customizzazione estetica, così da soddisfare un amplissimo spettro di giocatori.



Certo, i più esigenti piloti virtuali che ambiscono al realismo puro e alla simulazione senza compromessi potrebbero ancora mugugnare per la fisica “morbida” delle collisioni tra le moto, oppure per il mancato supporto dei 60fps su console, a differenza del recente “fratello” stradale Ride 3. Ma a nostro parere quest'anno c'è solo da fare un bell'applauso a Milestone, coraggiosa a implementare un'I.A. rivoluzionaria con ancora ampi margini di crescita senza trascurare i dettagli, come navigabilità dei menu e tempi di caricamento. Il modo migliore per chiudere in gloria una splendida tripletta tricolore dopo la grande vittoria di Petrucci e della Ducati al recente Gran Premio d'Italia.