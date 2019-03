PS5 potrebbe supportare una rivoluzionaria tecnologia audio

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Sony sta pensando di portare la sua rivoluzionaria tecnologia 360 Reality Audio su console e l'introduzione potrebbe avvenire in tempo per il lancio di PlayStation 5, al momento attesa per il 2020.



"Stiamo pensando a due o tre direzioni da intraprendere nel futuro: una, ovviamente, è l'applicazione della tecnologia al video. Ma stiamo anche pensando a come sarebbe applicata ai giochi. In particolar modo a livello interattivo", ha detto Kichiro Kurozumi di Sony al CES 2019.



360 Reality Audio viene descritta come "una straordinaria rivoluzione nella creazione e riproduzione di musica che permette di avvicinare artisti e ascoltatori come mai prima d'ora, con un sound più coinvolgente e realistico".



In buona sostanza, come suggerisce il nome stesso, si tratta di una tecnologia che permette di avvolgere l'ascoltatore con un suono riprodotto a 360 gradi:



"Nella riproduzione stereo convenzionale o nell'audio surround a 5.1 canali, gli strumenti possono essere suddivisi unicamente secondo uno schema fisso degli speaker e su un piano orizzontale. La tecnologia converte gli strumenti in 'oggetti' indipendenti, posizionabili ovunque in uno spazio a 360 gradi. Se riprodotti su più speaker virtuali o reali, possono essere sentiti con precisione davanti, dietro e perfino sotto e sopra l'ascoltatore", si legge sul sito ufficiale di 360 Reality Audio, che attualmente viene applicata esclusivamente alla musica.



Insomma, PS5 sarà senza dubbio un passo in avanti dal punto di vista grafico, ma a quanto pare la nuova era dei videogiochi dovrà passare anche per l'audio.