Pentiment e Grounded, ecco le prime esclusive Xbox in arrivo su Nintendo Switch

Sono bastati pochi giorni dall'annuncio della nuova strategia di Microsoft per la crescita del marchio Xbox per assistere ai frutti del suo approccio "multipiattaforma": in occasione del Nintendo Direct dedicato alle produzioni di terze parti , la casa di Redmond ha svelato l'arrivo di Grounded e Pentiment su Nintendo Switch , concretizzando così la sua trasformazione in un "publisher" per le console rivali.

Confermate, dunque, le indiscrezioni che volevano i due titoli "minori" di Obsidian Entertainment all'interno del gruppo di quattro esclusive Xbox destinate a raggiungere non soltanto il pubblico di Nintendo Switch, ma anche quello di PlayStation 5.

Pentiment sarà il primo gioco prodotto da Xbox Game Studios ad arrivare su Nintendo Switch dopo il lancio in esclusiva su PC e console Xbox: l'avventura ambientata nell'Europa del XVI secolo e raccontata attraverso gli occhi dei miniatori dell'epoca sarà disponibile sul dispositivo ibrido dell'azienda giapponese già da domani, mentre per quanto riguarda il divertente Grounded, titolo multiplayer che proietta i giocatori in uno scenario simile a "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi", toccherà attendere il 16 aprile.

Non è chiaro se le versioni PlayStation degli stessi giochi siano destinate ad arrivare in un secondo momento o in contemporanea con il lancio su Switch, ma a questo punto è lecito attendersi l'annuncio imminente dei due giochi restanti (Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, secondo le indiscrezioni più frequenti) che passeranno da esclusive del catalogo Xbox a giochi multipiattaforma nei prossimi mesi.