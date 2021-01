Xbox Series X si tinge di bianco grazie a un giocatore italiano

Le console di nuova generazione lanciate lo scorso novembre da Microsoft e Sony hanno "introdotto" un nuovo problema da non sottovalutare: con il loro design e le dimensioni fin troppo ingombranti , le nuove piattaforme da gioco dei due colossi videoludici devono trovare spazio all'interno del salotto di casa, visto che sono ben pochi i media center capaci di ospitarle adeguatamente lasciando lo spazio necessario a una corretta ventilazione e ricircolo dell'aria. In alcuni casi, dunque, il rischio è che l'accostamento tra arredamento e piattaforme da gaming non sia dei migliori .

È il caso di Alex Capizzi, un videogiocatore italiano che ha deciso di personalizzare l'aspetto della sua console Xbox Series X riverniciandone totalmente il chassis esterno. La tinta originale, infatti, non era in linea con i suoi gusti ed è per questo che Alex ha deciso di rivolgersi a un carrozziere professionista per stravolgere l'aspetto della console di nuova generazione targata Microsoft, tingendola di bianco.

Alex ha spiegato a Mastergame come ha realizzato il progetto: "Ho optato per una riverniciatura a forno con vernici ad acqua catalizzate", ci svela, sottolineando come sia stata utilizzata una base per superfici plastiche, una seconda base per il bianco e successivamente una vernice trasparente opaca con "la tecnica bagnato su bagnato".

Un'impresa, quella di Capizzi, che pur non essendo proibitiva si è rivelata più complessa del previsto a causa della particolare conformazione dei pulsanti e della disposizione dei cavi di collegamento alla piastra madre. "A livello di difficoltà, direi che è un compito da 8/10", prosegue Alex, "soprattutto per la rimozione dei pulsanti, perché bisogna fare attenzione a non rompere le plastiche e a rimuovere i cavi flat", i quali a detta dell'autore della personalizzazione sono particolarmente delicati. "Sia le plastiche che i cavi flat sono delicati, inoltre i pulsanti vanno rimossi: bisogna fare attenzione a non romperli o deformarli in corrispondenza dei connettori. In generale basta avere un po' di esperienza".

Nei piani di Alex, però, c'è l'intenzione di andare oltre il mero aspetto. "Questa è (per ora) solo una modifica estetica", conclude, sottolineandoci l'intenzione di andare più a fondo e di personalizzare ulteriormente la sua console anche a livello hardware, implementando una memoria più veloce e tentando altri accorgimenti. Impresa non semplice, a quanto pare, ma il panorama dei modder ha già dimostrato ampiamente di poter raggiungere risultati impossibili con la giusta passione e dedizione.

