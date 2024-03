Xbox Series X si tinge di bianco: prime immagini per la possibile riedizione della console di Microsoft

In occasione del processo contro l'ente antitrust americano FTC, nell'ambito della querelle per l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte della casa di Redmond, erano apparsi i primi dettagli sulla succitata revisione hardware, che avrebbe dovuto prendere il nome di "Brooklin" e contare su un design completamente differente.

A giudicare da alcune immagini apparse in rete, tuttavia, sembrerebbe che Microsoft abbia deciso di accantonare i piani relativi alla distribuzione di questo nuovo modello, optando per una riedizione decisamente più modesta della console ammiraglia che si limiterebbe a escludere dall'equazione il lettore Blu-ray, a offrire un nuovo "heatpipe" al fine di garantire una dissipazione del calore più efficiente, e a cambiare il colore della scocca, che seguirebbe dunque la tinta bianca già vista nel modello più economico Xbox Series S.

Le indiscrezioni, apparse originariamente sulle pagine di Exputer e confermate da The Verge, vedrebbero l'azienda statunitense impegnata a realizzare un modello più economico di Xbox Series X senza offrire particolari vantaggi per chi possiede già la console: non sarebbe, dunque, una vera e propria "versione mid-gen", quando un modello alternativo per chi desidera la potenza di Series X ma non ha esigenza di utilizzare i videogiochi in formato fisico.

Ufficio stampa

Resta da capire se questa edizione sia destinata a prendere definitivamente il posto di "Xbox Brooklin" nelle strategie di Microsoft o se, al contrario, il colosso a stelle e strisce abbia deciso di rimandare l'uscita della nuova console in attesa di scoprire la reale essenza di PS5 Pro, intervenendo nelle specifiche hardware del suo modello mid-gen qualora la nuova console di Sony arrivi sul mercato con più potenza del previsto.

Nei piani originali di Microsoft, infatti, Brooklin avrebbe dovuto offrire consumi ridotti, una memoria di archiviazione interna raddoppiata, una connettività Wi-Fi più veloce e moderna e un nuovo controller votato a offrire un maggiore coinvolgimento, senza dimenticare un design cilindrico decisamente diverso da quello dell'attuale monolito grigio di Series X.

Ufficio stampa

Non è da escludere che la società guidata da Phil Spencer e Sarah Bond voglia prendersi più tempo per lanciare questo modello, che secondo i documenti ufficiali avrebbe dovuto vedere la luce entro la fine di novembre 2025, poco dopo una versione leggermente migliorata di Xbox Series S chiamata "Ellewood".