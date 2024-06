Microsoft non si ferma: Xbox promette tanti videogiochi alla Gamescom 2024

Xbox promette infatti di allestire il suo "stand più grande di sempre" per poter ospitare degnamente i numerosi giochi in uscita quest'anno: allo stato attuale, sono confermati Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, Fallout 76, The Elder Scrolls Online, Towerborne e World of Warcraft: The War Within, ma è lecito credere che l'azienda americana possa arrivare all'appuntamento di agosto con qualche sorpresa in più.