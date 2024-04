Xbox Games Showcase torna a giugno, spazio per la presentazione del nuovo Call of Duty

Il nuovo evento estivo della casa di Redmond si terrà tra poche settimane e sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di Xbox.

Come nel caso dello scorso anno, Microsoft ha optato per un doppio appuntamento: l'evento principale, chiamato Xbox Games Showcase, si terrà alle 19:00 del 9 giugno, mentre a seguire ci sarà spazio per un Direct dedicato al nuovo capitolo di un franchise molto amato: a giudicare dall'immagine condivisa dall'azienda, è lecito credere che il nuovo evento sia destinato a Call of Duty, in particolare al nuovo episodio (che potrebbe essere intitolato "Black Ops Cold War") in sviluppo presso gli studi Treyarch.

Non è chiaro quanto dureranno entrambi gli eventi, ma è possibile che l'azienda voglia ritagliarsi almeno due o tre ore per svelare tutte le novità in cantiere: con giochi come Indiana Jones e l'antico Cerchio, Avowed e altre novità del catalogo di Bethesda e Activision Blizzard, non è da escludere che il primo evento possa durare un paio d'ore e che il Direct che si focalizzerà sul singolo gioco possa durare un'altra ora per mostrare tutte le caratteristiche del progetto, un po' come successo lo scorso anno in occasione dell'evento focalizzato sul gioco di ruolo Starfield.

Lo stesso gioco di ruolo fantascientifico dovrebbe essere presentato all'evento per svelare ai fan l'espansione Shattered Space, prevista entro la fine dell'anno, ma gli appassionati del brand Xbox sperano di poter finalmente scoprire di più su alcuni giochi annunciati da tempo come Fable, Everwild e Perfect Dark, mentre sembra scontata la presenza del team di The Coalition per la presentazione di Gears 6, sesto capitolo principale della saga Gears of War.