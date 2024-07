Xbox Game Pass si rinnova: ecco come cambia la piattaforma di Microsoft

Cesserà di esistere, invece, il piano attualmente conosciuto come Xbox Game Pass per Console, che non accoglierà nuovi utenti a partire da settembre ma continuerà a essere utilizzabile dagli attuali abbonati: al suo posto arriverà Xbox Game Pass Standard, un piano che al prezzo di 14,99 dollari al mese (presumibilmente 14,99 euro in Italia) includerà il supporto al multiplayer, un catalogo di giochi a cui accedere (inclusi quelli delle passate console, retrocompatibili con le Xbox più recenti), ma che non permetterà di accedere alle ultime novità al lancio, né tantomeno di poter utilizzare i giochi in streaming attraverso Xbox Cloud Gaming.