WorkBoy, la periferica perduta che trasformava il Game Boy in un palmare

Il mondo dei videogames continua a sorprendere anche a distanza di decenni dall'uscita di piattaforme storiche, come l'inconfondibile Game Boy di Nintendo : la prima, vera console portatile della casa di Kyoto che, raccogliendo il testimone del Game & Watch , fu prodotta in vari modelli dal 1989 al 1998 (o fino al 2003, considerando la versione Advance) vendendo più di 118 milioni di unità in tutto il mondo (che diventano circa 200 milioni considerando tutte le versioni, i modelli speciali e le edizioni commemorative).

Ebbene, ventotto anni dopo la sua ipotetica uscita sul mercato, è stata scoperta una nuova periferica per Game Boy realizzata da Nintendo in stretta collaborazione con Source Research and Development Ltd. e Fabtek Inc., che prende il nome di WorkBoy: si tratta di un accessorio di terze parti che, nel 1992, avrebbe dovuto trasformare la piccola console in un palmare, capace dunque di svolgere azioni oggi particolarmente comuni (ma all'epoca avveniristiche, per una piattaforma simile), aggiungendo al sistema operativo una rubrica, una calcolatrice, un calendario con tutti gli appuntamenti quotidiani o settimanali, e tanto altro ancora.

La periferica, apparsa ufficialmente alla fiera tecnologica CES del 1992, avrebbe dovuto esordire tra la fine di quell'anno e i primi mesi del 1993 a un prezzo (esorbitante, per l'epoca) che variava tra i 79 e gli 89 dollari. Dopo l'apparizione alla kermesse e qualche articolo sulle maggiori testate specializzate, della periferica si sono perse le tracce, con Nintendo, Fabtek e Source Research and Development che hanno preferito non procedere con la produzione in larga scala.

L'esistenza del progetto è riemersa recentemente grazie all'opera dello storico videoludico Liam Robertson, che in un'intervista al fondatore di Source Research and Development Eddie Gill ha scoperto l'effettiva presenza di due prototipi funzionanti di WorkBoy: il primo è "nascosto da qualche parte nelle segrete stanze di Nintendo", mentre il secondo era custodito dal fondatore della fu Fabtek, le cui attività sono cessate nel 1999: Robertson ha così ottenuto il prototipo funzionante ed è riuscito a scovare una copia del software ufficiale che avrebbe dovuto vedere la luce insieme alla periferica, mettendo così in moto il WorkBoy mediante l'uso di un Cavo Link al Game Boy.

L'intuizione di Gill, pur non avendo mai visto la luce, avrebbe successivamente ispirato un nuovo dispositivo rivoluzionario: un personal communicator completo di tastiera e touchscreen che fu brevettato dall'inventore e fu successivamente acquisito da Nokia, che nel 1996 lanciò la serie di palmari Nokia 9000. Gill tentò comunque a raggiungere il suo scopo anche in ambito videoludico, collaborando ancora una volta con Nintendo nella realizzazione di un secondo WorkBoy (questa volta per Game Boy Advance) destinato alla navigazione su internet e alla consultazione di email. Anche in quel caso, però, il progetto non vide mai la luce.

