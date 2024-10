Warcraft guarda al futuro, un evento speciale per il 30esimo anniversario della saga

Al termine dell'evento principale, ci sarà spazio anche per la musica. Blizzard ha svelato che il concerto World of Warcraft: 20 Years of Music, filmato in Svizzera lo scorso settembre, ripercorrerà i brani più belli realizzati in vent'anni di storia del gioco online, che saranno eseguiti dall'orchestra europea 21st Century Orchestra e dai cori Tales of Fantasy, Ardito e Madrijazz Gospel. Uno spettacolo che coinvolgerà ben 190 artisti per omaggiare i brani musicali più amati e duraturi del gioco di massa online ambientato nell'universo di Warcraft.