Videogiochi: un'oca travestita da Super Mario sorprende i commessi di un negozio

Tutti pazzi per Super Mario. L'idraulico dall'accento italiano e dalla simpatia unica è sempre al centro del cuore di milioni di giocatori da diverse generazioni. La sua fama non accenna mai a diminuire, come dimostra il video pubblicato in rete da un utente che ha pensato di travestire la sua oca come il personaggio di Nintendo e prendendo lui stesso i panni di suo fratello Luigi. Il tutto per uscire ad acquistare una copia di Paper Mario: The Origami King pubblicato dall'azienda nipponica lo scorso 17 luglio.