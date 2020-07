Videogiochi: una gang di gatti tra enigmi e avventure open world

I videogame danno ai giocatori la possibilità di diventare qualsiasi cosa vogliano. Ci si può lanciare nel bel mezzo di un'orda di zombie fino a pilotare gli aerei più supersonici. Ma le cose si fanno interessanti (e alquanto soffici), quando uno sviluppatore come l'ambizioso Eric Blumrich decide di creare un'avventura misteriosa e fare dei suoi protagonisti principali nove gatti , che presto dovranno sperimentare cosa significa vestire i panni degli umani e forse salvarli da una sorte impietosa in Peace Island .

Il gioco, la cui campagna di sviluppo sta andando a gonfie vele su Kickstarter con un totale di oltre 13mila dollari, è ambientato proprio su Peace Island, isoletta nel Maine, già teatro di storie soprannaturali in film e romanzi.

La gatta Elizabeth si sveglia in un appartamento pensando di essere stata portata alla solita visita dal veterinario e scopre che il suo padrone e tutti gli esseri umani sono misteriosamente scomparsi. Decide dunque di partire alla loro ricerca, imbattendosi in altri gatti e animali spesso non proprio ospitali, fino a scoprire la causa di queste inspiegabili sparizioni.

Blumrich ha scelto di caratterizzare l'isola in maniera molto accurata attraverso il motore di gioco Unity, dividendola in quattro comunità o villaggi. La fauna, gli interni e i monumenti di Peace Island sono quindi uno dei punti focali dell'esplorazione di questo open world non proprio ristretto e un omaggio all'isoletta sperduta.

I gatti dovranno dunque cooperare con la massima sinergia, soprattutto perché ciascuno di loro possiede abilità e caratteristiche diverse che di volta in volta serviranno per sbloccare enigmi ambientali e daranno la possibilità ai giocatori di proseguire nelle missioni disseminate su tutta la mappa di gioco.

Di volta in volta, ci si imbatterà in altre specie animali e spesso sarà davvero arduo conquistare la loro fiducia perché permettano alla compagnia felina di arrivare alla fine del loro viaggio. Anche il meteo e il ciclo notte-giorno saranno dinamici, per dare al gioco quel tocco di immersività più incisivo alla trama.

Peace Island è attualmente in sviluppo su Mac, PC e Oculus VR ed è attualmente disponibile una beta giocabile per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al mondo del mistero dal punto di vista dei nostri amici felini.

