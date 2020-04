Videogiochi: un torneo per aspettare il debutto della eSerie A TIM

Manca poco al debutto della eSerie A TIM, la competizione digitale ufficiale del campionato italiano: in vista dell'esordio la Lega Serie A TIM ha indetto un torneo chiamato Waiting for eSerie A TIM: Everybody Plays Home, a cui prenderanno parte quattro squadre del circuito professionistico. Fiorentina Esports, Inter Qlash, Genoa Esports e AS Roma si sfideranno, ciascuna con un giocatore da casa, in un mini torneo che si svolgerà su FIFA 20.