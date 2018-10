Videogiochi, tocca a Red Dead Redemption 2

È finalmente giunto il momento di Red Dead Redemption 2, il nuovo gioco dei creatori di GTA che questa settimana entrerà nelle case di milioni di appassionati. Al suo fianco arriverà anche il primo contenuto scaricabile di Spider-Man e altri titoli per tutte le piattaforme: scopriamo i videogiochi in arrivo nei negozi dal 22 al 28 ottobre con un comodo elenco puntato.



Martedì 23 ottobre



- Resonance of Fate 4K/HD Edition per PS4

- Thronebreaker: The Witcher Tales per PC

- Gwent: The Witcher Card Game per PC

- Nickelodeon Kart Racers per PS4, Xbox One e Switch

- Windjammers per Switch

- Marvel's Spider-Man: La rapina (DLC) per PS4



Venerdì 26 ottobre



- Let's Sing 2019 per PS4 e Switch

- My Hero One's Justice per PS4 e Switch

- Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One