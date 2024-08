Usa: giocare ai videogiochi può permettere ai ragazzi di realizzarsi professionalmente

"Gli studenti all'inizio non se ne rendono conto, ma giocare ai videogiochi e avere degli hobby correlati è spesso di grande aiuto nella scelta di una carriera e persino nella ricerca di un lavoro", ha dichiarato Eliza Peterson, analista di ricerca e autrice principale dello studio. "Per esempio, se ospitano un server di Minecraft per i loro amici, potrebbero sfruttare queste competenze e lezioni per una specializzazione in amministrazione di server e, in seguito, magari per una carriera nel settore IT".