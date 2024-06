Usa: i videogiochi migliorano le prestazioni negli adulti con sclerosi multipla, secondo uno studio

In compagnia del suo team di esperti, Covey ha osservato come l'accumulo di riserva cognitiva potrebbe aiutare gli individui a diventare più resistenti al declino cognitivo. La riserva cognitiva è la capacità del cervello di adattarsi e di trovare modi alternativi di funzionamento per compensare i danni. Impegnarsi in attività stimolanti, come le attività legate al tempo libero, l'istruzione e la realizzazione di un lavoro, può aiutare a costruire tale riserva cognitiva.