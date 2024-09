Videogiochi: sciopero attori, primo accordo tra Tencent e SAG-AFTRA

La firma dell'accordo consente a Lightspeed LA di riprendere i lavori su Last Sentinel, il suo primo videogame, consentendo ai membri del sindacato (incluso Troy Baker, interprete di Joel in "The Last of Us" e tanti altri ruoli di rilievo) di prestare la propria voce o di recitare nelle sessioni di performance capture nonostante lo sciopero non sia ancora terminato. Ciò permetterà all'azienda americana e al publisher cinese di non ritardare ulteriormente le fasi cruciali dello sviluppo e di minimizzare il ritardo nella produzione e distribuzione del gioco d'azione.